При восхождении на Эверест с начала сезона погибли семь человек Сегодня, 18:29 205 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Navesh Chitrakar REUTERS/Navesh Chitrakar

За последние несколько дней на горе Эверест погибли три альпиниста из Индии и один непальский гид, таким образом общее количество погибших и пропавших без вести с начала весеннего сезона увеличилось до семи.

Как сообщает Reuters, местные чиновники называют огромные очереди альпинистов на горе Эверест одной из причин гибели.

По их подсчетам, в четверг, 23 мая, больше 120 альпинистов взобрались на Эверест, но некоторые из них застряли в толпе людей на склонах, что привело к истощению, обезвоживанию и смерти.

В среднем за год при восхождении на Эверест погибают от пяти до десяти альпинистов.

Среди жертв нового сезона, начавшегося 14 мая, — две женщины и один мужчина из Индии. Они погибли при спуске с вершины.

В частности, 27-летний Нихал Ашпак Багван умер от обезвоживания, истощения и усталости после того, как попал в пробку из людей на Эвересте.

33-летний непальский гид скончался в базовом лагере после того, как его эвакуировали с вершины.

Ранее после восхождения погиб американец и индийский альпинист. Альпинист из Ирландии пропал без вести после того, как он поскользнулся и упал, он считается мертвым.

Всего с начала сезона 17 альпинистов погибли или пропали без вести в Гималаях в Непале, семь из них — граждане Индии.