При стрельбе в школе Мэриленда три человека получили ранения

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Два человека получили огнестрельные ранения
Фото: скрин видео

Два человека получили огнестрельные ранения

Во время стрельбы в средней школе города Грейт-Миллз на юге штата Мэриленд три человека получили ранения, включая стрелка.

Об этом сообщила пресс-секретарь шерифа округа Сент-Мэрис Джулия Йинглинг, передает AP.

По ее словам, в результате утреннего инцидента никто не погиб. Два человека получили огнестрельные ранения. При этом она не уточнила характер ранения стрелка.  Всех троих госпитализировали в больницы.

Личности пострадавших и нападавшего пока не разглашаются.

Напомним, что утром 20 марта в одной из школ в городе Грейт-Миллз штата Мэриленд произошла стрельба.

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