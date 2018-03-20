При стрельбе в школе Мэриленда три человека получили ранения

Во время стрельбы в средней школе города Грейт-Миллз на юге штата Мэриленд три человека получили ранения, включая стрелка.

Об этом сообщила пресс-секретарь шерифа округа Сент-Мэрис Джулия Йинглинг, передает AP.

По ее словам, в результате утреннего инцидента никто не погиб. Два человека получили огнестрельные ранения. При этом она не уточнила характер ранения стрелка. Всех троих госпитализировали в больницы.

Личности пострадавших и нападавшего пока не разглашаются.

Напомним, что утром 20 марта в одной из школ в городе Грейт-Миллз штата Мэриленд произошла стрельба.