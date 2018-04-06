При столкновениях в секторе Газа погибли четыре палестинца

Еще свыше 400 человек получили ранения и травмы

В пятницу, 6 апреля, во время столкновений между палестинцами и израильской армией на границе сектора Газа погибли четыре палестинца.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на Министерство здравоохранения сектора Газы.

Одному из погибших было 16 лет. Кроме того, около 408 палестинцев были госпитализированы с огнестрельными ранениями, ушибами и отравлениями слезоточивым газом.

По информации Израиля, в пятницу на протест собрались около 20 тысяч человек.

Напомним, что 6 апреля на границе между Израилем и сектором Газа произошли столкновения между палестинцами и бойцами ЦАХАЛ.