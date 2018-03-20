При ракетном ударе по рынку в пригороде Дамаска погибли 35 человек - СМИ

Во вторник, 20 марта, оживленный рынок в восточном пригороде сирийской столицы Дамаска подвергся ракетному обстрелу, в результате погибли по меньшей мере 35 человек, сообщили сирийские государственные СМИ.

Ракета ударила по рынку в Кашкуле недалеко от подконтрольных повстанцам районов Восточной Гуты, которую сирийские правительственные войска и российские союзники с середины февраля обстреливают из тяжелого оружия и авиации, передает AP.

Как сообщает официальное информационное агентство SANA, ракетный удар был нанесен "террористами". Так сирийский режим называет повстанцев, удерживающих Восточную Гуту.

Издание отмечает, что повстанцы регулярно обстреливают столицу из минометов и другого тяжелого оружия.

Напомним, что войска сирийского президента Башара Асада нанесли авиаудары по школе в Восточной Гуте в городе Ирбин. В результате атаки погибли по меньшей мере 15 детей и две женщины. Ранения получили около 50 гражданских.