При пожаре в космическом центре Ирана погибли трое ученых Сегодня, 11:26 157 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео isna.ir Имена погибших не называются Скриншот с видео isna.ir

В воскресенье, 3 февраля, в Иранском космическом центре произошел пожар.

Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на заявление властей страны, в результате пожара погибли трое ученых.

При этом, их имена и должности не называются. Причины пожара неизвестны.

За последнее десятилетие Иран отправил на орбиту несколько спутников, а в 2010 году запустил в космос крысу, черепаху и червей. В 2011 году попытка запустить в космос обезьяну закончилась провалом. Вторая попытка в 2013 году оказалась, по заявлению Тегерана, успешной.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что планы Ирана по отправке спутников на орбиту демонстрируют желание Тегерана обзавестись баллистическими ракетами, способными нести ядерные боеголовки. Иран же настаивает что эти запуски осуществляются исключительно в рамках космической программы.