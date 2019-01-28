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При пожаре на верфи в Турции погибли два человека, 11 пострадали

Сегодня, 20:37
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ntv.com.tr

Пожар вспыхнул во время обслуживания танкера

В понедельник, 28 января, на верфи возле Стамбула (Турция) произошел пожар, в результате погибли два человека, еще 11 пострадали.

Об этом сообщили в офисе губернатора Стамбула.

"Два человека погибли в результате пожара, 11 работников получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

По сообщению администрации, пожар вспыхнул во время обслуживания танкера LR2 POSEDION на верфях в Тузле.

Пострадавших работников доставили в местные больницы. Проводится расследование по факту пожара.

Теги:   Турция Стамбул

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