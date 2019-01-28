При пожаре на верфи в Турции погибли два человека, 11 пострадали Сегодня, 20:37 61 Цей матеріал також доступний українською ntv.com.tr Пожар вспыхнул во время обслуживания танкера ntv.com.tr

В понедельник, 28 января, на верфи возле Стамбула (Турция) произошел пожар, в результате погибли два человека, еще 11 пострадали.

Об этом сообщили в офисе губернатора Стамбула.

"Два человека погибли в результате пожара, 11 работников получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Tuzla'daki bir tersanede bakımı yapılan Hong Kong bandralı LR2 POSEDION isimli gemide meydana gelen yangın, 110 İtfaiye ekiplerince söndürülmüştür. Yangında 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1'i ağır olmak üzere 11 işçi yaralanmıştır. pic.twitter.com/x6xQYrOUhg 28 января 2019 г.

По сообщению администрации, пожар вспыхнул во время обслуживания танкера LR2 POSEDION на верфях в Тузле.

Пострадавших работников доставили в местные больницы. Проводится расследование по факту пожара.