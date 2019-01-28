При пожаре на верфи в Турции погибли два человека, 11 пострадали
Сегодня, 20:37
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В понедельник, 28 января, на верфи возле Стамбула
(Турция) произошел пожар, в результате погибли два человека, еще 11 пострадали.
Об этом сообщили в офисе губернатора Стамбула.
"Два человека погибли в результате
пожара, 11 работников получили ранения, один из них находится в тяжелом
состоянии", - говорится в сообщении.
По сообщению администрации, пожар вспыхнул во
время обслуживания танкера LR2 POSEDION на верфях в Тузле.
Пострадавших работников доставили в местные
больницы. Проводится расследование по факту пожара.