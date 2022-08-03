Основная версия — поджог. В результате пожара на складах российского маркетплейса Ozon погиб один человек, еще 13 получили ранения 3 августа, 17:16 Пожар на складах маркетплейса Ozon (Фото:Скриншот видео WarSvitla/Twitter)

В результате пожара на складах российского интернет-магазина Ozon в Москве погиб один человек, еще 13 пострадали.

Об этом сообщает пропагандистское агентство РИА-Новости.

Источники российских пропагандистов заявили, что поджог рассматривается как единственная основная причина случившегося.

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В экстренных службах сообщали, площадь пожара составила около 35 тысяч квадратных метров. По имеющимся данным, работников складов уже эвакуировали.

Ранее сообщалось, что Ozon вместе с Яндекс решили заняться так называемым «параллельным импортом», чтобы доставлять на российский рынок подсанкционные товары, ввоз которых в РФ был ограничен или запрещен из-за ее вторжения в Украину.



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