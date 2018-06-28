При пожаре на рынке в столице Кении погибли 15 человек

Загорелось хранилище с древесиной и одеждой секонд-хенд

В столице Кении Найроби при пожаре на рынке в районе Джикомба погибли по меньшей мере 15 человек и еще более 60 получили травмы.

Об этом сообщает The Star.

Пожар начался около 3 ночи. Загорелось хранилище с древесиной и одеждой секонд-хенд. Многие торговцы, пытаясь спасти имущество, отравились угарным газом.

Огонь уничтожил собственность торговцев на миллионы кенийских шиллингов или десятки тысяч долларов.

Правительство Кении создало командный центр и попросило местных жителей сообщить о пропавших без вести. Причина возгорания до сих пор не установлена.

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