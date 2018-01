При пожаре на фабрике фейерверков в Индии погибли 17 человек

В столице Индии Нью-Дели в результате пожара, вспыхнувшего вечером в субботу, 20 января, на фабрике фейерверков погибли 17 человек, еще один человек получил ожоги и был доставлен в больницу, сообщает Indian Express со ссылкой на представителя пожарной службы.

По информации издания, пламя также перекинулось на соседние здания. Пожар удалось локализовать.

17 dead in blaze at firecracker storage unit in Delhi's Bawana; CM announces ex- gratia. one person apprehended.https://t.co/mSaPSo6rjn#DelhiFire pic.twitter.com/2cgEGF9H6A — Doordarshan News (@DDNewsLive) 21 января 2018 г.

Правительство Дели, которое контролирует ситуацию, начало расследование происшествия. По предварительной информации, фабрика фейерверков работала без разрешения службы противопожарной безопасности и городских властей.

В настоящее время устанавливается причина пожара.

17 killed in New Delhi when fire breaks out in crackers-manufacturing factory in northwest part of city https://t.co/dxz1oGUn2m pic.twitter.com/8jX16XgTFo — China Xinhua News (@XHNews) 21 января 2018 г.