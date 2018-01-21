При пожаре на фабрике фейерверков в Индии погибли 17 человек

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По предварительной информации, фабрика фейерверков работала без разрешения службы противопожарной безопасности

По предварительной информации, фабрика фейерверков работала без разрешения службы противопожарной безопасности

В столице Индии Нью-Дели в результате пожара, вспыхнувшего вечером в субботу, 20 января, на фабрике фейерверков погибли 17 человек, еще один человек получил ожоги и был доставлен в больницу, сообщает Indian Express со ссылкой на представителя пожарной службы.

По информации издания, пламя также перекинулось на соседние здания. Пожар удалось локализовать.

Правительство Дели, которое контролирует ситуацию, начало расследование происшествия. По предварительной информации, фабрика фейерверков работала без разрешения службы противопожарной безопасности и городских властей.

В настоящее время устанавливается причина пожара.

 

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