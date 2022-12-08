«Представьте штурм Бундестага толпой». Кто и почему планировал государственный переворот в Германии — объясняет эксперт 8 декабря, 21:59 Эксклюзив НВ Сессионный зал немецкого Бундестага, 1 декабря, 2022 года (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Раскрытие попытки мятежа в Германии не является чем-то новым для этого государства, ведь на его территории и в рамках политической системы действуют группы максимально разного спектра взглядов, рассказал Радио НВ Сергей Сумленный, политолог.

— Ну, такого мы не ожидали. Давайте честно. Проснувшись утром, мы точно не ожидали того, что в Германии мог быть государственный переворот. Что есть некий Генрих XIII, желавший возглавить Германию. Что вы понимаете из того, что произошло сегодня утром?

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— Это просто еще раз доказывает, что Германия, несмотря на канцлера Шольца, не только страна «обиженных колбасок», а в принципе страна интересная. У которой есть много историй, тайн. Которую можно исследовать очень долго. Для тех, кто занимается этими немецкими делами, этот мятеж не был совершенно ничем интересен, ничем не ожидаемым. В принципе, в Германии регулярно, где-то раз в два-три года, задерживают подобные группы праворадикальных людей, готовящих государственный переворот.

Я помню даже за последние три-четыре-пять лет не менее трех таких масштабных арестов. Один был, когда арестовали лейтенанта Бундесвера и его поклонников, тоже из Бундесвера. Что готовили убийство — воровали оружие, патроны и готовили убийство политиков. Это было в 2016 году.

Затем я помню, что где-то в 2017 году задержали группу полицейских в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания на севере Германии, которые тоже готовили убийство политиков федерального уровня и тоже переворот. Вот сейчас проведено 130 обысков в разных домах, в том числе, как вы сказали, в Австрии, Италии. Арестованы 25 человек.

Вот что все эти заговоры объединяет? Во-первых, в них принимают участие очень активно люди с государственным бэкграундом. То есть это военные, полицейские и прочие. Вот, например, в этом заговоре: там куча бывших спецназовцев спецотряда Бундесвера KSK. В нем традиционно наблюдаются такие праворадикальные тенденции. Кроме того, задержаны несколько человек из десантных немецких войск. В том числе, один полковник в отставке. Задержана одна бывшая судья немецкая. А немецкая судья — это очень крутой уровень интегрированности в государственный аппарат.

— Ее зовут Биргит Мальзак-Винкеман. Она судья из Берлина. И она была членом партии «Альтернатива для Германии». Почему это важно? Потому что эта партия до 2021 года была даже в парламенте. Ну и именно эта судья тоже.

— В Германии традиционно не разглашается имя арестованных, пока они не осуждены. Это делается для того, если это какой-то маленький человек, чтобы ему не испортить жизнь. Когда это такие известные люди, к этому относятся более спокойно. Мы знаем этого председателя, потенциального председателя этого объединения — кто он.