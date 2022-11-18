Найдены остатки взрывчатки. Швеция подтвердила факт диверсии на Северных потоках

18 ноября, 10:30
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REUTERS/Arnd Wiegmann

REUTERS/Arnd Wiegmann

Служба безопасности Швеции заявила, что при осмотре места чрезвычайного происшествия на Северных потоках подтвержден факт диверсии, найдены остатки взрывчатки рядом с трубопроводами.

В ведомстве заявили, что задокументированы обширные повреждения.

Служба безопасности Швеции проводила расследование на месте преступления при поддержке береговой охраны, вооруженных сил и полицейского управления.

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26 сентября стало известно о резком падении давления в российском газопроводе Северный поток-2, а на следующий день появились сообщения о такой же проблеме на Северном потоке-1. Оба газопровода, проходящие по дну Балтийского моря у берегов Швеции и Дании, в это время не работали, но были заполнены техническим газом.

Инцидент произошел на глубине около 70 метров неподалеку от датского острова Борнхольм в Балтийском море — сразу за пределами территориальных вод Дании, но в ее исключительной экономической зоне.

Всего в эти дни было зафиксировано три мощных утечки. 29 сентября береговая охрана Швеции сообщила о четвертой утечке газа.

Профессор Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерн Лунд заявил, что на маршрутах залегания трубопроводов произошли подводные взрывы — очевидно искусственной, а не геологической природы.

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Дания и Швеция уже заявили о преднамеренных действиях. В ЕС не исключили диверсию.

Кремль отрицает причастность к утечкам газа. Российский диктатор Владимир Путин решил обвинить в утечках «англосаксов».

В компании Nord Stream AG заявили, что оценить сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока невозможно.

Службы безопасности Германии предполагают, что обе нитки газопровода Северный поток и одна нитка газопровода Северный поток-2 навсегда окажутся непригодными для использования после аварии в Балтийском море, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.

https://www.youtube.com/watch?v=b67UibC_Tw0
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Северный поток Швеция Диверсия

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