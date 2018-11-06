При обрушении зданий в Марселе погибли четыре человека

Количество погибших в результате обрушения домов во французском Марселе увеличилось до четырех человек.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление местной прокуратуры.
#BREAKING Marseille building collapse death toll rises to four, says prosecutor pic.twitter.com/gnJcyuUVnb— AFP news agency (@AFP) 6 ноября 2018 г.
Ранее днем спасатели извлекли из-под 15-метровой груды обломков тела двух мужчин и одной женщины.
Прокуроры считают, что под завалами, которые напоминают сцену после землетрясения, могут быть похоронены до восьми человек.
Напомним, что утром 5 ноября в Марселе обрушились два дома с общей стеной. В результате инцидента двое человек получили легкие ранения. Утром во вторник после ночных поисков спасатели обнаружили тело первого погибшего.
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