06 ноября 2018, вторник

При обрушении зданий в Марселе погибли четыре человека

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Под завалами могут находиться до восьми человек
Фото: David Coquille via Twitter

Под завалами могут находиться до восьми человек

Количество погибших в результате обрушения домов во французском Марселе увеличилось до четырех человек.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление местной прокуратуры.

Ранее днем спасатели извлекли из-под 15-метровой груды обломков тела двух мужчин и одной женщины.

Прокуроры считают, что под завалами, которые напоминают сцену после землетрясения, могут быть похоронены до восьми человек.

Напомним, что утром 5 ноября в Марселе обрушились два дома с общей стеной. В результате инцидента двое человек получили легкие ранения. Утром во вторник после ночных поисков спасатели обнаружили тело первого погибшего.

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