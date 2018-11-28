При нападении на базу британской компании в Кабуле погибли десять человек

В результате нападения боевиков на базу британской охранной компании G4S в столице Афганистана Кабуле погибли по меньшей мере десять человек, еще 19 получили ранения.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя Министерства здравоохранения Афганистана.

Экстремистская группировка Талибан взяла на себя ответственность за нападение.

В МВД Афганистана сообщили, что нападение произошло вечером 28 ноября. Рядом з базой G4S, расположенной возле аэропорта Кабула, был подорван автомобиль, начиненный взрывчаткой. После этого между силами безопасности и боевиками завязался бой. После подрыва авто несколько боевиков проникли на территорию базы.

G4S - одна из крупнейших в мире охранных компаний, является одной из нескольких иностранных компаний, предоставляющей услуги в сфере безопасности в Афганистане. Компания обеспечивает охрану района вокруг посольства Великобритании.