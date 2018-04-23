При наезде фургона в Торонто погибли два человека - Reuters

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Очевидец сообщил о двух погибших
Фото: SophFlyPro/Twitter

Очевидец сообщил о двух погибших

В результате наезда фургона на толпу пешеходов в Торонто погибли по меньшей мере два человека, сообщает Reuters со ссылкой на источник в полиции и заявление очевидца.

Очевидец рассказал, что видел на месте происшествия по меньшей мере два тела. В одной из больниц добавили, что в травматологическое отделение доставили семь человек, пострадавших при наезде.

Полиция первоначально сообщила, что в результате инцидента пострадали от восьми до десяти человек. Однако точное количество травмированных не сообщалось, как и степень повреждений.

Напомним, что 23 апреля в Торонто водитель на белом фургоне совершил наезд на пешеходов в районе улицы Йонг и Финч-авеню и скрылся с места происшествия.

Позже полиция задержала водителя. О его личности и мотивах не сообщается. 

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