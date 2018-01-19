При наезде автомобиля на пешеходов в Рио-де-Жанейро погиб младенец

В результате наезда погибла восьмимесячная девочка, еще пострадали 16 человек

При наезде автомобиля на людей на набережной Авенида Атлантика в районе Леме в Рио-де-Жанейро погиб восьмимесячный ребенок, травмы различной степени тяжести получили еще 16 человек, передает телеканал Globo со ссылкой на очевидцев.

По словам оказавшейся на месте происшествия женщины, ребенка с травмами в бессознательном состоянии передала в руки медиков его бабушка. Медики 50 минут пытались реанимировать младенца, но спасти его не удалось.

Как сообщается, мать умершей девочки также получила значительные травмы.

Издание добавляет, что все 16 пострадавших доставлены в ближайшие больницы. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Государственная военная полиция Рио-де-Жанейро в своем заявлении сообщила, что не считает случившееся терактом.

Уточняется, что водитель, въехавший в толпу, ранее уже привлекал внимание полиции: за последние 5 лет ему выписали 14 штрафов.

Ранее сообщалось, что в четверг, 18 января, около 20:30 по местному времени (00:30 по Киеву) в бразильском Рио-де-Жанейро автомобиль выехал на набережную Копакабана и врезался в толпу пешеходов.

За рулем автомобиля был 41-летний Антонио де Алмейда Анаким, который утверждает, что во время езды с ним случился эпилептический приступ, что и стало причиной потери контроля над транспортным средством.

Как передает телеканал, в машине задержанного были обнаружены препараты от эпилепсии.