При крушении военного самолета в США погибли пять человек

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Самолет упал рядом с автомобильной дорогой
Фото: IAFF574 Savannah via Twitter

Самолет упал рядом с автомобильной дорогой

В результате крушения военно-транспортного самолета C-130 возле аэропорта Саванны в штате Джорджия погибли пять человек.

Об этом сообщил представитель военно-воздушных сил Национальной гвардии штата Джорджия, передает AP.

При этом в Нацгвардии не смогли назвать, сколько человек находились на борту самолета.

Самолет принадлежал 156-му воздушному крылу Национальной гвардии из Пуэрто-Рико. По предварительным данным, он совершал тренировочный полет.

Напомним, что 2 мая возле международного аэропорта Саванна / Хилтон Хед разбился военный самолет C-130. Самолет упал рядом с автомобильной дорогой. 

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