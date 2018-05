При крушении военного самолета в США погибли пять человек

В результате крушения военно-транспортного самолета C-130 возле аэропорта Саванны в штате Джорджия погибли пять человек.

Об этом сообщил представитель военно-воздушных сил Национальной гвардии штата Джорджия, передает AP.

При этом в Нацгвардии не смогли назвать, сколько человек находились на борту самолета.

Самолет принадлежал 156-му воздушному крылу Национальной гвардии из Пуэрто-Рико. По предварительным данным, он совершал тренировочный полет.

