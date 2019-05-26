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При крушении военного вертолета Ми-17 в Мексике погибли пять человек

Сегодня, 02:58
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При крушении военного вертолета Ми-17 в Мексике погибли пять человек - фото

En la Línea / Twitter

О возможных причинах инцидента не сообщается

В результате падения российского вертолета Ми-17 Министерства военно-морского флота Мексики погибли не менее пяти человек.

Об этом сообщает Heraldo de Mexico со ссылкой на заявление ведомства.

Обломки вертолета обнаружила поисковая группа из офицера и 20 военнослужащих. Отмечается, что «пока были обнаружены останки пяти членов экипажа».

Ранее в службе пожарной охраны заявляли, что во время крушения на борту вертолета находилось семеро членов экипажа, включая пилота.

О возможных причинах инцидента не сообщается.

Напомним, в пятницу, 24 мая, в мексиканском районе Валье-Верде в Сан-Луис-Потоси разбился вертолет Ми-17 военно-морского флота страны. Вертолет принимал участие в тушении лесных пожаров в соседнем штате Керетаро.

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