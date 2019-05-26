При крушении военного вертолета Ми-17 в Мексике погибли пять человек
В результате падения российского вертолета Ми-17 Министерства военно-морского флота Мексики погибли не менее пяти человек.
Об этом сообщает Heraldo de Mexico со ссылкой на заявление ведомства.
Обломки вертолета обнаружила поисковая группа из офицера и 20 военнослужащих. Отмечается, что «пока были обнаружены останки пяти членов экипажа».
Ранее в службе пожарной охраны заявляли, что во время крушения на борту вертолета находилось семеро членов экипажа, включая пилота.
О возможных причинах инцидента не сообщается.
Напомним, в пятницу, 24 мая, в мексиканском районе Валье-Верде в Сан-Луис-Потоси разбился вертолет Ми-17 военно-морского флота страны. Вертолет принимал участие в тушении лесных пожаров в соседнем штате Керетаро.