При крушении вертолета возле Стамбула погибли четверо военных
11 февраля, 20:15
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В результате крушения вертолета вооруженных
сил Турции вблизи Стамбула погибли четверо военнослужащих.
Об этом в Twitter сообщил губернатор провинции
Стамбул Али Ерликайя.
"Четыре наших солдата погибли при падении
военного вертолета", - заявил он.
Вертолет упал в районе жилых домов. Причины
катастрофы пока неизвестны.
Напомним, что турецкий военный вертолет
потерпел крушение 11 февраля во время экстренной посадки.