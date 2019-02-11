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При крушении вертолета возле Стамбула погибли четверо военных

11 февраля, 20:15
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@Yasardogan03/Twitter

Вертолет упал в районе жилых домов

В результате крушения вертолета вооруженных сил Турции вблизи Стамбула погибли четверо военнослужащих.

Об этом в Twitter сообщил губернатор провинции Стамбул Али Ерликайя.

"Четыре наших солдата погибли при падении военного вертолета", - заявил он.

Вертолет упал в районе жилых домов. Причины катастрофы пока неизвестны.

Напомним, что турецкий военный вертолет потерпел крушение 11 февраля во время экстренной посадки.

Теги:   Авиакатастрофа Вертолет Стамбул

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