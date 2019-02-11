При крушении вертолета возле Стамбула погибли четверо военных 11 февраля, 20:15 1255 Цей матеріал також доступний українською @Yasardogan03/Twitter Вертолет упал в районе жилых домов @Yasardogan03/Twitter

В результате крушения вертолета вооруженных сил Турции вблизи Стамбула погибли четверо военнослужащих.

Об этом в Twitter сообщил губернатор провинции Стамбул Али Ерликайя.

"Четыре наших солдата погибли при падении военного вертолета", - заявил он.

Askeri helikopterimizin düşmesiyle şehit olan 4 Kahraman Askerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerimize sabır ve başsağlığı diliyorum.



Ordumuzun ve milletimizin başı sağ olsun. 11 февраля 2019 г.

Вертолет упал в районе жилых домов. Причины катастрофы пока неизвестны.

Напомним, что турецкий военный вертолет потерпел крушение 11 февраля во время экстренной посадки.