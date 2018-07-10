При крушении самолета в ЮАР погиб один человек

В ЮАР в результате авиакатастрофы лайнера авиакомпании Martin’s Air Charter погиб один человек, сообщили в экстренной медицинской службе.

"Сообщается об одном смертельном случае в результате аварии в Уондербуме в Претории", - говорится в сообщении в Twitter.

Ранее представитель экстренной медицинской службы Рассел Мейринг сообщил, что около 20 человек получили травмы от незначительных до критических, передает News24. Четыре человека, включая пилота, получили серьезные травмы.

Напомним, что 10 июля в ЮАР в районе аэропорта Уондербум в Претории разбился пассажирский авиалайнер. Сообщалось о 20 пострадавших.