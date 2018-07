При крушении самолета в ЮАР погиб один человек

В ЮАР в результате авиакатастрофы лайнера авиакомпании Martin’s Air Charter погиб один человек, сообщили в экстренной медицинской службе.

"Сообщается об одном смертельном случае в результате аварии в Уондербуме в Претории", - говорится в сообщении в Twitter.

[UPDATE] - One fatality reported at the #Wonderboom crash in Pretoria. pic.twitter.com/04Ue9fihxb