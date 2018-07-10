10 июля 2018, вторник

При крушении самолета в ЮАР погиб один человек

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
На месте крушения работают аварийные службы
Фото: ER24 EMS (Pty) Ltd. via Twitter

На месте крушения работают аварийные службы

В ЮАР в результате авиакатастрофы лайнера авиакомпании Martin’s Air Charter погиб один человек, сообщили в экстренной медицинской службе.

"Сообщается об одном смертельном случае в результате аварии в Уондербуме в Претории", - говорится в сообщении в Twitter.

Ранее представитель экстренной медицинской службы Рассел Мейринг сообщил, что около 20 человек получили травмы от незначительных до критических, передает News24. Четыре человека, включая пилота, получили серьезные травмы.

Напомним, что 10 июля в ЮАР в районе аэропорта Уондербум в Претории разбился пассажирский авиалайнер. Сообщалось о 20 пострадавших.  

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове