При крушении Ан-26 в Сирии погиб российский генерал-майор

Все погибшие были российскими военными (иллюстративное фото)

В результате авиакатастрофы российского Ан-26 в районе авиабазы Хмеймим в Сирии погибли генерал-майор, 26 офицеров, прапорщики и контрактники, гражданских лиц на борту не было, сообщили в Министерстве обороны РФ.

"В результате трагедии погибли 27 офицеров, из которых один в звании генерал-майор, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы", - цитирует ТАСС заявление российского военного ведомства.

По информации источников РБК в Минобороны, на борту находился генерал-майор вооруженных сил РФ Владимир Еремеев.

Изданию также стали известны имена 31 погибшего в катастрофе Ан-26 в районе аэродрома Хмеймим в Сирии.

Напомним, что в Сирии при заходе на посадку на авиабазу Хмеймим разбился российский транспортный самолет Ан-26. В результате погибли все 39 человека, находившиеся на борту. Самолет упал за 500 метров до взлетно-посадочной полосы авиабазы.

По предварительным данным, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.