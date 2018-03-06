При крушении Ан-26 в Сирии погиб российский генерал-майор

В результате авиакатастрофы российского Ан-26 в районе авиабазы Хмеймим в Сирии погибли генерал-майор, 26 офицеров, прапорщики и контрактники, гражданских лиц на борту не было, сообщили в Министерстве обороны РФ.
"В результате трагедии погибли 27 офицеров, из которых один в звании генерал-майор, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы", - цитирует ТАСС заявление российского военного ведомства.
По информации источников РБК в Минобороны, на борту находился генерал-майор вооруженных сил РФ Владимир Еремеев.
Изданию также стали известны имена 31 погибшего в катастрофе Ан-26 в районе аэродрома Хмеймим в Сирии.
Напомним, что в Сирии при заходе на посадку на авиабазу Хмеймим разбился российский транспортный самолет Ан-26. В результате погибли все 39 человека, находившиеся на борту. Самолет упал за 500 метров до взлетно-посадочной полосы авиабазы.
По предварительным данным, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.
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