При экстренной посадке самолета в Филадельфии погиб один человек

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Самолет потерял левый двигатель во время полета
Фото: Joe Marcus ‏via Twitter

Самолет потерял левый двигатель во время полета

Во время аварийной посадки пассажирского лайнера авиакомпании Southwest в аэропорту Филадельфии (США) погиб один человек, еще семеро пострадали.

Как передает Bloomberg, это первый летальный случай на борту американской авиакомпании за более чем за девять лет.

Личность погибшего пассажира не установлена. Но другие пассажиры сообщили, что во время полета одна женщина получила тяжелую травму.

Один из пассажиров Марти Мартинес рассказал, что во время полета взорвался двигатель и его обломки пронзили окно. В результате давление на борту упало. По его словам, бортпроводники не смогли сдержать свою панику и расплакались.

"Когда мы увидели, что они начали плакать, конечно, мы подумали, что находимся в прискорбном положении. Мы снижались", - сказал Мартинес, добавив, что раненая женщина не издавала ни звука.

Напомним, что 17 апреля пассажирский самолет авиакомпании Southwest совершил аварийную посадку в аэропорту Филадельфии. В самолете были повреждены обшивка левого двигателя и окно.

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