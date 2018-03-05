При бомбардировках в Восточной Гуте погибли еще 44 человека

В понедельник, 5 марта, в осажденной сирийскими войсками Восточной Гуте в пригороде Дамаска в результате обстрелов погибли 44 человека.

Об этом сообщили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека.

#BREAKING 44 killed Monday in bombardment of Syria's #EasternGhouta enclave: monitor — AFP news agency (@AFP) 5 марта 2018 г.

В воскресенье, 4 марта, президент Сирии Башар Асад заявил, что его войска должны продолжить наступление на анклав повстанцев в Восточной Гуте, несмотря международные призывы положить конец кровопролитию.

По данным наблюдателей, правительственные войска захватили около четверти территории Восточной Гуты.

По предварительной информации, с начала эскалации в Восточной Гуте 18 февраля погибли более 600 человек.