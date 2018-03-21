При авиаударе в сирийском Идлибе погибли 20 человек, включая 16 детей

В среду, 21 марта, в результате авиаудара по подконтрольной повстанцам территории на северо-западе Сирии погибли 20 человек, в том числе 16 детей, которые спасались бегством от атаки по зданию школы, сообщили местные спасатели.

Как сообщили Reuters в сирийской гуманитарной организации Белые Каски, авианалет был совершен в селе Кафр Батих на востоке провинции Идлиб, которая входит в зону деэскалации в Сирии.

Наблюдатели Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека подтвердили количество погибших, добавив, что 15 жертв были из одной семьи.

В сообщении не указывается, чья именно авиация нанесла удары. Известно, что в этом районе совершает авианалеты как сирийская, так и российская авиация.

Идлиб - самая большая и самая густонаселенная провинция Сирии, которую все еще контролируют повстанцы, выступающие против президента Сирии Башара Асада.

Напомним, что в результате авиаударов российской авиации по лагерю беженцев в сирийской провинции Идлиб погибли десять мирных жителей, еще 15 получили ранения.