При авиаударе коалиции США в Сирии погибли 12 бойцов проасадовских сил

В результате удара авиации международной коалиции во главе с США по позициям сирийской армии погибли по меньшей мере 12 бойцов сил союзников президента Сирии Башара Асада.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.

По данным наблюдателей, авианалет был совершен по позициям военных к югу от Абу-Камаля, города на границе с Ираком.

"По меньшей мере три машины были уничтожены в результате удара", - сообщил глава Сирийского центра мониторинга Рами Абдель Рахман.

Он уточнил, что 12 бойцов, убитых в результате инцидента, не были сирийцами, но не смог предоставить более подробную информацию об их личностях.

Напомним, что международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар по позициям сирийской армии между городами Абу-Камаль и Хмейма в провинции Дейр-эз-Зор.

Абу-Камаль и Хмейма расположены в сирийской провинции Дейр-эз-Зор на востоке страны. В этом районе поддерживаемые Россией сирийские правительственные войска и возглавляемая США коалиция ведут наступательные операции против террористов Исламского государства.