При атаке в правительственном квартале Кабула погибли 25 человек Сегодня, 20:40 44 Цей матеріал також доступний українською Фото: @TheHawksOps via Twitter По меньшей мере 25 человек погибли

В результате вооруженной атаки в правительственном квартале Кабула погибли 25 человек, еще 20 получили ранения.

Об этом сообщил представитель Министерства внутренних дел Афганистана Наджиб Даниш, уточнив, что данные о погибших могут измениться.

По его словам, силы безопасности спасли более 350 человек. Силовики зачистили территорию от боевиков.

جزئیات: تا اکنون بیش از 350 تن توسط نیرو های دلیر امنیتی نجات داده شده، 25 شهید و بیش از 20 زخمی داریم. ارقام در حال تغییر است. ساحه کاملا تصفیه شده. تیم بررسی واقعه به محل رسیده و در حال چک نمودن اتاق ها هستند. 24 декабря 2018 г.

Напомним, что 24 декабря возле здания Министерства общественных работ Афганистана террорист-смертник взорвал машину, начиненную взрывчаткой.

После этого боевики устроили перестрелку, ворвались в правительственное здание и взяли в заложники мирных жителей.