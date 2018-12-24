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При атаке в правительственном квартале Кабула погибли 25 человек

Сегодня, 20:40
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Фото: @TheHawksOps via Twitter

По меньшей мере 25 человек погибли

В результате вооруженной атаки в правительственном квартале Кабула погибли 25 человек, еще 20 получили ранения.

Об этом сообщил представитель Министерства внутренних дел Афганистана Наджиб Даниш, уточнив, что данные о погибших могут измениться.

По его словам, силы безопасности спасли более 350 человек. Силовики зачистили территорию от боевиков.

Напомним, что 24 декабря возле здания Министерства общественных работ Афганистана террорист-смертник взорвал машину, начиненную взрывчаткой.

После этого боевики устроили перестрелку, ворвались в правительственное здание и взяли в заложники мирных жителей.

Теги:   Нападение Кабул Афганистан

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