При атаке в правительственном квартале Кабула погибли 25 человек
В результате вооруженной атаки в правительственном квартале Кабула погибли 25 человек, еще 20 получили ранения.
Об этом сообщил представитель Министерства внутренних дел Афганистана Наджиб Даниш, уточнив, что данные о погибших могут измениться.
По его словам, силы безопасности спасли более 350 человек. Силовики зачистили территорию от боевиков.
جزئیات: تا اکنون بیش از 350 تن توسط نیرو های دلیر امنیتی نجات داده شده، 25 شهید و بیش از 20 زخمی داریم. ارقام در حال تغییر است. ساحه کاملا تصفیه شده. تیم بررسی واقعه به محل رسیده و در حال چک نمودن اتاق ها هستند.— Najib Danish (@NajibDanish2) 24 декабря 2018 г.
Напомним, что 24 декабря возле здания Министерства общественных работ Афганистана террорист-смертник взорвал машину, начиненную взрывчаткой.
После этого боевики устроили перестрелку, ворвались в правительственное здание и взяли в заложники мирных жителей.