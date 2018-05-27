При атаке боевиков ИГИЛ в Сирии погибли девять россиян и 26 сирийцев

В результате нападения боевиков Исламского государства на позиции сирийской армии возле города Маядин в провинции Дейр эз-Зор были убиты по меньшей мере 26 бойцов правительственной армии и девять россиян.
Об этом сообщили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, передает AFP.
"Было убито 35 бойцов проправительственных сил, в том числе по меньшей мере девять россиян. Некоторые из этих российских граждан были кадровыми военнослужащими, но не все", - сообщил глава Сирийского центра Рами Абдель Рахман.
По его словам, остальные 26 погибших служили в силах, подконтрольных президенту Сирии Башару Асаду.
Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что в ходе атаки нескольких мобильных групп боевиков в провинции Дейр эз-Зор были убиты двое российских военных советников, еще пять российских военнослужащих получили ранения и были доставлены в госпиталь. Двое из них умерли от полученных ранений.
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В Москве не уточнили дату или точное местоположение атаки на сирийские позиции. Сирийские наблюдатели заявили, что это тот же инцидент, что и атака ИГИЛ вблизи Маядина.
Минобороны РФ сообщило, что боевое столкновение длилось около часа, в результате было ликвидировано 43 боевика.
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