В аэропорту Москвы произошла авария с вертолетом Ми-8: им пользуются первые лица РФ 27 января, 14:40 Вертолет Ми-8 получил повреждения, зацепив рулевым винтом землю (Фото:Mash)

В пятницу, 27 января, в московском аэропорту Внуково произошла авария с вертолетом Ми-8, который принадлежит специальному летному отряду Россия.

Вертолет получил повреждения, зацепив рулевым винтом землю, сообщает Интерфакс со ссылкой на службы московского аэропорта.

Российское пропагандистское агентство уточнило, что вертолет повредил рулевой винт до взлета.

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Telegram-каналы Baza и 112 сообщали, что вертолет ударился хвостовой частью о землю, когда совершал посадку.

Сообщается, что в результате аварии никто не пострадал. Пассажиров в кабине вертолета во время инцидента не было.

В экстренных службах рассказали, что «причиной жесткой посадки вертолета могли послужить сложные метеоусловия или отказ техники».

Специальный летный отряд Россия перевозит высокопоставленных российских чиновников, подчиняется управлению делами президента РФ.

16 декабря в Бурятии разбился российский вертолет Ми-8. Три человека погибли.

