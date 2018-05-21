Президентские выборы в Венесуэле: главный соперник Мадуро не признает его победу

На фоне заявления избирательного совета Венесуэлы о победе на президентских выборах действующего главы государства Николаса Мадуро его главный конкурент, единственный оппозиционный кандидат Энри Фалькон отказался признать результаты голосования.

По словам председателя партии Прогрессивный авангард, в избирательном процессе были зафиксированы многочисленные нарушения, передает DW.

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"С нашей точки зрения, это были не выборы", - заявил Фалькон, отметив, что Мадуро "купил голоса избирателей".

Фалькон настаивает, что у его сторонников имеются более 142 тысяч жалоб на нарушения при проведении голосования.

При этом власти страны осуществляют давление на свидетелей этих нарушений.

В связи с этим оппозиционер потребовал провести в октябре новые выборы.

Venezuela vive la crisis más aguda en toda su historia; una confrontación permanente en lo político nos ha traído hasta aquí. Sostuvimos y sostenemos que la salida debe ser pacífica y constitucional, es decir electoral #20M — Henri Falcón (@HenriFalconLara) 21 мая 2018 г.

Ранее сообщалось, что Национальный избирательный совет Венесуэлы заявил, что действующий президент страны Николас Мадуро выиграл досрочные выборы.

Напомним, 6 августа 2017 года группа военных захватила в Венесуэле военную базу Фуэрте Парамакай.

Глава мятежников Хуан Кагварипано заявил о "законном восстании против тирании Мадуро".

Позже представители властей Венесуэлы заявили о подавлении восстания.