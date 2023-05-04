Турция в ожидании перемен. Почему за Кылычдароглу готовы проголосовать 45% избирателей и как именно он намерен победить Эрдогана 4 мая, 15:07 NV Премиум Кемаль Кылычдароглу выступает перед своими сторонниками накануне президентских и парламентских выборов. 27 апреля 2023 года (Фото:Murad Sezer / REUTERS)

В случае победы на выборах 14 мая, турецкая оппозиция во главе с Кемалем Кылычдароглу обещает бороться с государственными монополиями и поддерживать малый и средний бизнес.



14 мая граждане Турции отправятся на избирательные участки, чтобы отдать свои голоса за одного из кандидатов на президентский пост. Главными конкурентами являются действующий лидер с 20-летним стажем управления государством Реджеп Эрдоган и кандидат от объединенной оппозиции Кемаль Кылычдароглу. По данным опросов, в первом туре оба имеют шансы получить примерно по 45% голосов.

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Выборы в Турции пройдут на фоне сложной экономической ситуации. Последние несколько лет уровень жизни населения ухудшался из-за роста цен на продукты, лекарства и другие товары первой необходимости. Сейчас уровень инфляции в 85-миллионной стране — один из самых высоких в мире. Согласно официальным данным, он превышает 51%, а по оценкам независимых экспертов составляет 112%.

«У нас настоящий экономический кризис, и в Турции все знают, что этот кризис является результатом политических и экономических решений Эрдогана», — комментирует NV Байрам Балси, директор Французского института анатолийских исследований в Стамбуле, научный сотрудник центра международных исследований в парижском университете Sciences Po.

Дополнительное давление на экономику оказывают последствия разрушительного землетрясения, которое в феврале 2023 года унесло жизни десятков тысяч человек и более миллиона граждан оставило без жилья. Ущерб от стихийного бедствия превышает $103 млрд — эквивалент 9% объема турецкой экономики, прогнозируемого на этот год.

Именно экономика, а также коррупция и мигранты — вопросы, которые больше всего беспокоят граждан Турции накануне выборов.

Главный соперник Эрдогана — 74-летний Кылычдароглу, выдвиженец от коалиции из шести оппозиционных партий под названием Народный альянс, использует недостатки экономической политики соперника в свою пользу, отмечает Балси. Он планирует вернуть парламентскую демократию и переформатировать экономику — в частности, через борьбу с государственными монополиями в разных ее сегментах.

«Меседж оппозиции таков: основная коррупция сконцентрировалась вокруг Эрдогана и его близкого окружения, — комментирует Илия Куса, аналитик Украинского института будущего. — И чтобы уменьшить коррупцию, нужно демонтировать супер-президентскую систему [основанную Эрдоганом] и отдать все институтам на уровне министерств».

Кылычдароглу, вероятно, будет делать акцент на поддержку малого и среднего бизнеса — в противовес крупным бизнесам, которые сформировались вокруг Эрдогана и его правящей партии, предполагает эксперт. Он также предлагает ограничить продажу недвижимости иностранцам и сделать более взвешенной региональную политику, чтобы устранить дисбаланс в развитии между разными регионами, а также между провинцией и крупными городами.

Такие предложения Народного альянса пользуются популярностью среди населения, однако, как реализовать их на практике и сколько времени это займет, оппозиционеры не говорят, отмечает Куса.