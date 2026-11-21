Президент США Дональд Трамп заявил, что вице-президент Джей Ди Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио могут стать «очень хорошими кандидатами» от Республиканской партии на президентских выборах 2028 года.

Об этом он заявил 21 ноября в эфире программы Saturday in America на телеканале Fox News, отвечая на вопрос о том, кого он хотел бы видеть кандидатами от Республиканской и Демократической партий на следующих президентских выборах.

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«Джей Ди Вэнс и Марко — одни из самых сильных претендентов. Они оба показывают фантастические результаты. Они очень, очень популярны. Но возможны и неожиданности. У нас [республиканцев] есть несколько очень способных людей», — отметил Трамп.

Говоря о Демократической партии, президент США признался, что был удивлен результатами бывшего вице-президента Камалы Харрис, которая, по его словам, демонстрирует весьма неплохие показатели. Харрис была соперницей Трампа на президентских выборах 2024 года.

16 ноября Axios со ссылкой на информированные источники сообщил, что Джей Ди Вэнс еще не принял окончательного решения относительно своего участия в президентских выборах 2028 года. Он сделает это только после Нового года.

По словам источников, Вэнс всё ещё обсуждает своё потенциальное участие в выборах с семьёй.

В то же время союзники Джей Ди Вэнса утверждают, что результаты республиканцев на промежуточных выборах не повлияли на его репутацию как главного претендента от Республиканской партии на выборах 2028 года.

По данным издания, ряд республиканцев рассматривает госсекретаря Марко Рубио как потенциально грозного соперника для Вэнса.

13 ноября телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Вэнс может не баллотироваться на пост президента в 2028 году — после сокрушительного поражения Республиканской партии на промежуточных выборах 3 ноября.