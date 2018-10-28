28 октября 2018, воскресенье

Президентские выборы в Грузии: объявлены результаты экзитполов

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Основные кандидаты набирают поровну голосов

Основные кандидаты набирают поровну голосов

В воскресенье, 28 октября, после закрытия избирательных участков социологи объявили результаты экзитполов президентских выборов в Грузии.

Как сообщает канал Рустави 2, соглано данным экзитпола Edison Research, кандидат в президенты Григол Вашадзе получает 40%, его соперница Саломе Зурабишвили - также 40%.

Выборы президента Грузии стартовали в воскресенье в 08:00 по местному времени. Отметим, что главу государства последний раз избирают путем всеобщего прямого голосования. Первые предварительные итоги президентской гонки будут объявлены в ночь на 29 октября.

На должность президента Грузии претендуют 25 кандидатов. Среди них - два бывших министра иностранных дел: независимая кандидат Саломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией Грузинская мечта, и Григол Вашадзе - кандидат от оппозиционного объединения Сила в единстве.

Оба кандидата возглавляли МИД Грузии при Михаиле Саакашвили и являются фаворитами выборов. Их объединяет отсутствие симпатий к России и курс на сближение с Европейским союзом и НАТО.  

Действующий президент Грузии Георгий Маргвелашвили не выдвигал свою кандидатуру на второй срок. Не стала участвовать в выборах и лидер оппозиционной партии Демократическое движение, бывшая глава парламента Нино Бурджанадзе.

В 2017 году парламент страны утвердил новую конституцию, которая превратила Грузию в парламентскую республику. Это значит, что на следующих выборах в 2024 году президента страны назначит избирательная коллегия, состоящая из 150 депутатов парламента и 150 представителей местных властей. При этом его полномочия будут значительно сокращены.

Читайте в свежем номере журнала Новое Время

ЗОЛОТЫЕ ВРЕМЕНА: НВ публикует список 100 самых богатых украинцев

ПУТЕШЕСТВИЯ: телеведуший Дмитрий Комаров называет лучшие страны

АРХИВ: США отправляли на Вьетнамскую войну призывников с низким IQ

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове