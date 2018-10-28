Президентские выборы в Грузии: объявлены результаты экзитполов

В воскресенье, 28 октября, после закрытия избирательных участков социологи объявили результаты экзитполов президентских выборов в Грузии.

Как сообщает канал Рустави 2, соглано данным экзитпола Edison Research, кандидат в президенты Григол Вашадзе получает 40%, его соперница Саломе Зурабишвили - также 40%.

Выборы президента Грузии стартовали в воскресенье в 08:00 по местному времени. Отметим, что главу государства последний раз избирают путем всеобщего прямого голосования. Первые предварительные итоги президентской гонки будут объявлены в ночь на 29 октября.

На должность президента Грузии претендуют 25 кандидатов. Среди них - два бывших министра иностранных дел: независимая кандидат Саломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией Грузинская мечта, и Григол Вашадзе - кандидат от оппозиционного объединения Сила в единстве.

Оба кандидата возглавляли МИД Грузии при Михаиле Саакашвили и являются фаворитами выборов. Их объединяет отсутствие симпатий к России и курс на сближение с Европейским союзом и НАТО.

Действующий президент Грузии Георгий Маргвелашвили не выдвигал свою кандидатуру на второй срок. Не стала участвовать в выборах и лидер оппозиционной партии Демократическое движение, бывшая глава парламента Нино Бурджанадзе.

В 2017 году парламент страны утвердил новую конституцию, которая превратила Грузию в парламентскую республику. Это значит, что на следующих выборах в 2024 году президента страны назначит избирательная коллегия, состоящая из 150 депутатов парламента и 150 представителей местных властей. При этом его полномочия будут значительно сокращены.