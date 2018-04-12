Президента Азербайджана Алиева официально переизбрали на четвертый срок

Президент Азербайджана Ильхам Алиев официально победил на выборах.

Об этом сообщил глава Центризбиркома Мазахир Панахов, пишет Интерфакс-Азербайджан.

По результатам подсчета 100% бюллетеней за Алиева проголосовали 86,03% человек.

Явка на выборах составила 74,3%.

Напомним, что 11 апреля в Азербайджане прошло голосование на досрочных выборахпрезидента страны.

Ильхам Алиев возглавил страну после смерти в 2003 году своего отца Гейдара Алиева. На данный момент заканчивается его третий пятилетний срок, начавшийся в октябре 2013 года.

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