Президент США заявил, что пожар в Trump Tower потушен

Президент США Дональд Трамп заявил, что пожарные ликвидировали возгорание на 50-ом этаже небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке.

"Пожар в Trump Tower потушен. Возгорание было весьма ограниченным. Пожарные проделали замечательную работу. Спасибо!" - написал Трамп в Twitter.

Fire at Trump Tower is out. Very confined (well built building). Firemen (and women) did a great job. THANK YOU!

Пожарный департамент Нью-Йорка сообщил, что в результате пожара пострадал один работник здания и три пожарных.

#FDNY members remain on scene of a 4-alarm fire, 721 5th Ave in Manhattan. There is currently one serious injury to a civilian, and 3 non-life-threatening injuries to Firefighters, reported pic.twitter.com/c7qeOlDVcf