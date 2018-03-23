Президент США сменил советника по нацбезопасности

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Официальное назначение Болтона состоится 9 апреля

Официальное назначение Болтона состоится 9 апреля

Президент США Дональд Трамп уволил Герберта МакМастера с поста советника президента по нацбезопасности.

На должность МакМастера президент США назначил Джона Болтона, который в прошлом работал постпредом в ООН.

"Я рад сообщить, что Джон Болтон станет моим новым советником по национальной безопасности", - написал Трамп в Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона с должности госсекретаря и предложил на этот пост кандидатуру действующего директора ЦРУ Майка Помпео. Новым главой ЦРУ назначена заместительница Помпео Джина Хаспел.

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