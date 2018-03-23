Президент США сменил советника по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп уволил Герберта МакМастера с поста советника президента по нацбезопасности.

На должность МакМастера президент США назначил Джона Болтона, который в прошлом работал постпредом в ООН.

"Я рад сообщить, что Джон Болтон станет моим новым советником по национальной безопасности", - написал Трамп в Twitter.

I am pleased to announce that, effective 4/9/18, @AmbJohnBolton will be my new National Security Advisor. I am very thankful for the service of General H.R. McMaster who has done an outstanding job & will always remain my friend. There will be an official contact handover on 4/9. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 марта 2018 г.

Ранее президент США Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона с должности госсекретаря и предложил на этот пост кандидатуру действующего директора ЦРУ Майка Помпео. Новым главой ЦРУ назначена заместительница Помпео Джина Хаспел.