Демократия под угрозой. Байден объяснил, почему баллотируется на второй срок 19 сентября, 09:00 Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Джо Байден, в понедельник, 18 сентября, признал беспокойство относительно своего возраста, но подчеркнул, что хочет переизбраться на второй срок в 2024 году, потому что демократия находится под угрозой.

Об этом сообщает Reuters.

«Кажется, многие люди сосредотачиваются на моем возрасте. Ну я понимаю. Поверьте мне, я знаю лучше всех», — сказал Байден.

«Я баллотируюсь, потому что на карту поставлена демократия… И пусть не будет сомнений, Дональд Трамп и его республиканцы из MAGA (Make America Great Again — лозунг, под которым баллотировался 45-й президент США Дональд Трамп, — ред.) полны решимости уничтожить американскую демократию. Я всегда буду защищать и бороться за нашу демократию», — подчеркнул он.

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Президент США также отметил, что не собирается быть на стороне российского диктатора Владимира Путина.

«Возможно, Трамп и его друзья из MAGA могут склониться, но я не буду», — сказал Байден.

Ранее Трамп в интервью NBC заявил, что он «очень хорошо» понимает Путина, при этом указав, что также был более жестким в отношении России, когда был президентом.

Ранее Трамп заявил, что Украине нужно было «договариваться» со страной-агрессором Россией о сдаче своей суверенной территории.

Президентские и парламентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Главным кандидатом на пост президента от демократов является Байден, а от республиканцев — Трамп.

Трамп ранее неоднократно заявлял, что «добьется» окончания войны России против Украины за 24 часа, если будет переизбран в президенты. Он также говорил, что «позволил бы» России захватить часть Украины и что США передают Украине слишком много оружия.