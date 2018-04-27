Президент Сирии Асад подписал указ, позволяющий забирать имущество у беженцев

Президент Сирии Башар Асад подписал указ, согласно которому фактически разрешается лишать прав на собственность граждан, которые покинули страну.

Об этом сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на данные Министерства иностранных дел Германии.

Отмечается, что сирийские власти могут выдавать разрешения на строительство на частных земельных участках, если предыдущие владельцы не явятся в 30-дневный срок в местные органы власти с документами на собственность. В таком случае они утрачивают на нее права.

Министр жилищного строительства Сирии Хусейн Арнус намерен отвести под новую застройку район Баб-Амро в Хомсе, а также некоторые районы в Алеппо и Харасте. Все эти территории ранее считались ключевыми районами повстанцев.

В МИД Германии заявили, что официальный Берлин возмущен "необоснованной законодательной нормой, ставящей под вопрос имущественные права многих сирийских беженцев".

В ведомстве подчеркнули, что режим Асада пытается "основополагающим образом изменить ситуацию на местах в свою пользу и в пользу своих сторонников и осложнить возвращение огромного числа сирийцев".