Президент Шри-Ланки заявил о роспуске парламента

Президент Шри-Ланки распустил парламент из-за того, что его политическая сила не имела в парламенте большинства для избрания премьером своего кандидата.
Об этом сообщает The Economic Times.
"Президент Шри-Ланки Маитрипала Сирисена эту пятницу распустил парламент страны после того, как его партия заявила, что не имеет большинства для избрания премьером своего кандидата", - сказано в сообщении.
Напомним, что внеочередные парламентские выборы запланированы в Шри-Ланке на январь 2019 года.
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