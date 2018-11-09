09 ноября 2018, пятница

Президент Шри-Ланки заявил о роспуске парламента

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Маитрипала Сирисена решил распустить парламент

Маитрипала Сирисена решил распустить парламент

Президент Шри-Ланки распустил парламент из-за того, что его политическая сила не имела в парламенте большинства для избрания премьером своего кандидата.

Об этом сообщает The Economic Times.

"Президент Шри-Ланки Маитрипала Сирисена эту пятницу распустил парламент страны после того, как его партия заявила, что не имеет большинства для избрания премьером своего кандидата", - сказано в сообщении.

Напомним, что внеочередные парламентские выборы запланированы в Шри-Ланке на январь 2019 года.

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