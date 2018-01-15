Президент Шри-Ланки выступил против разрешения женщинам покупать алкоголь

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена заявил, что не поддержит решение позволить женщинам страны законно покупать алкоголь.

Об этом сообщает ВВС Украина.

Президент обратился к правительству отозвать реформу, благодаря которой женщины смогли бы покупать алкоголь без специального разрешения.

Сирисена отметил, что узнал о реформе из СМИ.

Напомним, 10 января министр финансов Шри-Ланки Мангала Самаравера сообщил, что правительство внесло поправки в закон, который 63 года назад установил запрет на продажу алкоголя женщинам.