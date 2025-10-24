В Яссах несколько человек освистали президента Румынии Никушора Дана , когда он прибыл на торжества по случаю 165-й годовщины основания Университета Александру Иоана Кузы и Национального университета искусств Джордже Энеску.

Об этом в пятницу, 24 октября, сообщил портал Hotnews.ro.

Как пишет издание, румынский президент прибыл в Яссы после участия в заседании Европейского совета в Брюсселе. Его военный самолет C-27J Spartan приземлился в аэропорту города около 13:00.

Перед входом в Национальный театр, где проходила церемония, несколько человек из толпы встретили президента выкриками «Позор», «Предатель», «Езжай в Украину» и «Ты самый слабый президент».

Несмотря на возгласы, Никушор Дан спокойно помахал присутствующим рукой и продолжил движение к зданию театра.

Ранее Дан говорил, что Румыния «скорее» не поддерживает создание бесполетной зоны над Украиной, но может изменить свое решение.

Никушор Дан — проевропейский политик-центрист, бывший мэр Бухареста и сторонник помощи Украине. 18 мая во время второго тура выборов президента Румынии он обошел пророссийского кандидата Джордже Симион с результатом 53,6% против 46,4%.