Президент Польши предложил назвать военную базу США в стране Фортом Трамп

Президент Польши Анджей Дуда в ходе переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом предложил создать на территории своей страны постоянную американскую военную базу.

По словам Дуды, власти Польши готовы потратить на создание базы два миллиарда долларов, сообщает Associated Press.

"Я улыбался, когда разговаривал с президентом, и сказал ему, что хотел бы видеть у нас постоянную американскую базу, которую мы назовем Форт Трамп. Твердо убежден, что это возможно", - отметил польский президент.

Он добавил, что Форт Трамп станет восточно-европейским "бастионом" против российской угрозы.

В свою очередь Трамп сказал, что вопрос о строительстве базы сейчас рассматривается американскими властями.

"Мы серьезно относимся к этому. Я знаю, что Польше очень нравится эта идея, и это то, что мы рассматриваем", - добавил Трамп.