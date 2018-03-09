Президент Польши извинился перед евреями за преследования в 1968 году

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Дуда отметил, что современная Польша не несет ответственности за события 1968 года

Дуда отметил, что современная Польша не несет ответственности за события 1968 года

Президент Польши Анджей Дуда выступил с заявлением, в котором попросил прощения у евреев, которые подверглись преследованиями в 1968 году после антикоммунистических протестов.

Выступя на церемонии, посвященной 50-летию студенческих протестов, Дуда отметил, что сегодняшняя Польша "не несет ответственности за произошедшее и не должна извиняться", передает Times of Isael.

Тем не менее президент попросил прощения у евреев, 13 тысяч которых после протестов 1968 года были объявлены "пятой колонной" и покинули Польшу.

Напомним, 1 марта в Польше начал действовать обновленный закон об Институте национальной памяти.

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С критикой этого закона выступили США, Израиль и Украина. В израильском МИД сообщили, что Израиль с абсолютной серьезностью рассматривает любые попытки оспорить историческую правду. Госдеп США призвал Варшаву пересмотреть закон.

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