Дуда почтил память воинов УНР, погибших в боях против большевиков

15 августа, 13:45
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Анджей Дуда (Фото:Kancelaria Prezydenta/Twitter)

Анджей Дуда (Фото:Kancelaria Prezydenta/Twitter)

Президент Польши Анджей Дуда почтил память воинов Украинской Народной Республики, погибших в боях против большевиков. Соответствующее сообщение канцелярия польского лидера обнародовала в Twitter.

Сообщается, что он посетил православное кладбище и возложил венок к памятнику воинам УНР.

https://twitter.com/prezydentpl/status/1691169742445223937?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1691169742445223937%7Ctwgr%5E3469b04c5857241e4276b31d0b002846dadbca67%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Fnews%2F2023%2F08%2F15%2F7167586%2F

В понедельник, 14 августа, в Польше отмечали 103 годовщину Варшавской битвы — решающей битвы в советско-польской войне 1919−1921 годов, в результате которой Польская Республика сумела отстоять свою независимость, нанеся поражение Красной армии. Союзником польских войск были украинские военные соединения УНР.

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9 июля Дуда прибыл с неанонсированным визитом в Украину, где вместе с президентом Владимиром Зеленским посетил кафедральный костел Петра и Павла в Луцке. В нем проходили мероприятия по чествованию памяти жертв Второй мировой войны и 80-й годовщины Волынской трагедии. Оба президента приняли участие в траурной мессе.

7 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приехал в Украину, чтобы почтить память жертв Волынской трагедии на территории уже не существующего села Острувки в Волынской области.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Польша Большевики УНР Анджей Дуда

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