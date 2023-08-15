Дуда почтил память воинов УНР, погибших в боях против большевиков 15 августа, 13:45 Анджей Дуда (Фото:Kancelaria Prezydenta/Twitter)

Президент Польши Анджей Дуда почтил память воинов Украинской Народной Республики, погибших в боях против большевиков. Соответствующее сообщение канцелярия польского лидера обнародовала в Twitter.

Сообщается, что он посетил православное кладбище и возложил венок к памятнику воинам УНР.

В понедельник, 14 августа, в Польше отмечали 103 годовщину Варшавской битвы — решающей битвы в советско-польской войне 1919−1921 годов, в результате которой Польская Республика сумела отстоять свою независимость, нанеся поражение Красной армии. Союзником польских войск были украинские военные соединения УНР.

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9 июля Дуда прибыл с неанонсированным визитом в Украину, где вместе с президентом Владимиром Зеленским посетил кафедральный костел Петра и Павла в Луцке. В нем проходили мероприятия по чествованию памяти жертв Второй мировой войны и 80-й годовщины Волынской трагедии. Оба президента приняли участие в траурной мессе.

7 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приехал в Украину, чтобы почтить память жертв Волынской трагедии на территории уже не существующего села Острувки в Волынской области.