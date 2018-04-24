Президент Никарагуа решил отменить реформу, которая вызвала волну протестов и привела к жертвам

Протесты в Никарагуа длились почти неделю

Президент Никарагуа Даниэль Ортега решил отменить реформу социального обеспечения, которая спровоцировала волну протестов, пишет Prensa.

По его словам, в стране должен быть восстановлен порядок, нельзя допустить продолжения хаоса и грабежей.

Вместе с тем, Ортега резко раскритиковал демонстрантов и сравнил их с членами банды.

"Это заставляет нас бороться с бандами, чтобы они не продолжали убивать друг друга и нападать на учреждения", - сказал он.

Массовые протесты в Никарагуа, начавшиеся 18 апреля, были спровоцированы реформой соцобеспечения, которая предусматривает увеличение отчислений работников в фонды социального страхования и уменьшение пособий.

В результате столкновений протестующих с полицией погибли 25 человек, еще около 100 получили ранения.