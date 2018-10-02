02 октября 2018, вторник

Президент Намибии хочет отбирать земли для их передачи чернокожему населению

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По мнению Гейнгоба, принцип взаимного согласия покупателя и продавца не принес результатов

По мнению Гейнгоба, принцип взаимного согласия покупателя и продавца не принес результатов

В Намибии хотят внести изменения в конституцию, которые позволят правительству экспроприировать земельные участки и распределять их среди чернокожего населения.

С такой инициативой во время Национальной конференции по вопросам землевладения в понедельник, 1 октября, выступил президент страны Хаге Гейнгоб, передает Reuters.

По его словам, "принцип взаимного согласия покупателя и продавца не принес результатов", в связи с чем в ситуацию должно вмешаться государство.

"Необходимо тщательно рассмотреть вопрос об экспроприации… Нам нужно пересмотреть конституционные положения, которые разрешают экспроприацию земель при условии справедливой компенсации... и изучить вопрос владения землей иностранцами, в особенности в отсутствие землевладельцев", - заявил Гейнгоб.

В то же время такая реформа серьезно взволновала инвесторов, вызвав критику как в самой Намибии, так и за рубежом.

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