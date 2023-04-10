Президент Молдовы Санду собирает Великое национальное собрание 10 апреля, 20:55 Президент Молдовы Майя Санду (Фото:REUTERS / Vladislav Culiomza)

Президент Молдовы Майя Санду призвала граждан страны собраться 21 мая на площади Великого национального собрания в центре Кишинева. Это необходимо для того, чтобы поддержать европейскую интеграцию.

Об этом сообщает NewsMaker.

«Докажем всему миру, что граждане Молдовы хотят мира и демократии в своей стране, хотят, чтобы Молдова стала частью ЕС», — сказала Санду.

Президент Молдовы напомнила, что в Кишиневе проходили многочисленные акции протеста, организованные «Движением для народа» и партией «Шор».

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«Время показало, что мы выбрали правильный путь, и те, кто мечтал дестабилизировать ситуацию в Молдове, потерпели неудачу. Но грязные деньги от тех, кто хочет дестабилизировать ситуацию в стране, продолжают поступать. Некоторые видят то, что происходит в Украине и радуются преступлениям «Эти люди, которые продали свою страну, готовы уравнять наши села и города с землей, чтобы вернуться к власти. Группа воров, которым платят грязные деньги, поставила своей целью помешать нашему европейскому пути, нашему пути к миру и процветанию», — заявила Санду.

Кроме этого, она считает, что многих создается ошибочное впечатление, что граждане Молдовы смотрят на то, что происходит с безразличием.

«Многие ошибочно считают, что граждане нашей страны безразличны и не предпринимают никаких действий. Некоторые до сих пор сомневаются, действительно ли наш народ хочет вступить в Евросоюз. Я предлагаю ответить им», — сказала она.

Президент Молдовы считает, что ее стране пора показать, как отстаивать демократию.

«Мы хотим, чтобы Евросоюз стал нашим домом. Соберемся, как мы собрались, когда требовали независимости и получили ее. Так же как мы объединились и защищали нашу демократию и стояли на своем в самые трудные времена. Поэтому соберемся сейчас», — призвала она.

Санду рассказала, что уже в ближайшее время планирует подробнее обсудить детали готовящихся собраний с гражданским обществом и политическими силами.

«Даже если у нас иногда разные мнения, сейчас не время для ссор и раскола. Сейчас пора объединиться и вместе стать частью европейской семьи. Большие решения принимаются людьми на площади Большого национального собрания», — подчеркнула она.