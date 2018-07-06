Президент Македонии во второй раз отказался подписать соглашение об изменении названия страны

Президент Македонии Георге Иванов во второй раз отказался подписать соглашение об изменении названия страны на Северную Македонию.

"Президент Македонии не согласен с соглашением, которое наносит ущерб македонской национальной идентичности и интересам Республики Македония. Позиция президента Иванова не изменилась и не будет изменена никаким давлением, шантажом и угрозами", - говорится в сообщении администрации президента.

Напомним, что 5 июля парламент Македонии повторно проголосовал за соглашение о новом названии страны.

Голосовать за соглашение пришлось повторно, потому что ранее президент Македонии Георге Иванов отказался подписать договор. Он назвал подписанное с Грецией соглашение неконституционным. Во второй раз ему не удастся заблокировать решение парламента.

17 июня Греция и Македония подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики на Республику Северная Македония.