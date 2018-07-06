06 июля 2018, пятница

Президент Македонии во второй раз отказался подписать соглашение об изменении названия страны

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Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

Президент Македонии Георге Иванов во второй раз отказался подписать соглашение об изменении названия страны на Северную Македонию.

"Президент Македонии не согласен с соглашением, которое наносит ущерб македонской национальной идентичности и интересам Республики Македония. Позиция президента Иванова не изменилась и не будет изменена никаким давлением, шантажом и угрозами", - говорится в сообщении администрации президента.

Напомним, что 5 июля парламент Македонии повторно проголосовал за соглашение о новом названии страны.

Голосовать за соглашение пришлось повторно, потому что ранее президент Македонии Георге Иванов отказался подписать договор. Он назвал подписанное с Грецией соглашение неконституционным. Во второй раз ему не удастся заблокировать решение парламента.

17 июня Греция и Македония подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики на Республику Северная Македония.

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