Президент Македонии отказался подписывать соглашение об изменении названия страны

Президент Македонии Георге Иванов отказался подписать одобренное парламентом страны соглашение об изменении названия страны на Северную Македонию.

Как сообщает Радио Свобода, Иванов назвал подписанное с Грецией соглашение неконституционным.

Отмечается, что решение президента задержит, но вряд ли повлечет срыв договоренностей между правительствами в Скопье и Афин.

Если парламент во второй раз примет изменения, президент Иванов не сможет заблокировать это решение.

Спикер парламента Талат Джафери заявил, что депутаты повторно проголосуют за одобрение соглашения на следующей неделе.

Напомним, 17 июня Греция и Македония подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики на Республику Северная Македония.

При подписании соглашения в Греции начались столкновения демонстрантов с полицией.

20 июня парламент Македонии ратифицировал межправительственное соглашение с Грецией об изменении названия бывшей югославской республики.

Теперь в сентябре в Македонии состоится общенациональный референдум, после чего греческие законодатели также должны ратифицировать договоренности.

После объявления о независимости от Югославии в 1991 году Македония вызвала возмущение Греции, поскольку использовала название одноименного греческого региона, который расположен на севере Греции, на границе с Македонией.

Учитывая этот спор, Греция блокировала присоединение Македонии в НАТО и ЕС. Кроме того, в ООН страна входит под официальным названием "Бывшая Югославская Республика Македония".

Урегулирование спора упростит для Македонии процесс вступления в ЕС и НАТО.