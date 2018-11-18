18 ноября 2018, воскресенье

Президент Литвы не смогла вылететь на празднование независимости Латвии из-за поломки самолета

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Грибаускайте записала для граждан Латвии видеопоздравление в аэропорту

Грибаускайте записала для граждан Латвии видеопоздравление в аэропорту

Литовская делегация во главе с президентом Далей Грибаускайте не смогла вылететь в Ригу для участия в праздновании 100-летия независимости Латвии из-за поломки самолета Spartan.

Как сообщили в пресс-службе президента Литвы, делегацию проинформировали о неисправности по прибытии в аэропорт Вильнюса. 

Грибаускайте записала для граждан Латвии видеопоздравление в аэропорту.

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