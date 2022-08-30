Канцелярия президента Латвии оставила без рассмотрения письмо евродепутата, написанное на русском языке 30 августа, 14:14 Эгилс Левитс (Фото:Saeima/www.flickr.com)

В Канцелярии президента Латвии решили оставить без рассмотрения открытое письмо депутата Европарламента Татьяны Жданок, так как оно было написано на русском языке.

Об этом сообщает Delfi.

В обращении депутат призвала президента Эгилса Левитса ответить на ряд вопросов в связи с тем, что русский язык больше не будет среди используемых в официальной коммуникации на сайте главы Латвии, а также уточнить его высказывания в СМИ.

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В Канцелярии президента заявили, что, согласно второй и третьей частям 10-й статьи закона О государственном языке, государственные и муниципальные учреждения рассматривают документы только на госязыке, за исключением прямо определенных в законодательстве случаев.

Документы на иностранном языке принимаются, если они сопровождаются нотариально удостоверенным переводом на латышский язык. Также перевод может быть сделан в соответствии с установленной Кабинетом министров процедурой.

Учитывая вышеупомянутое, Канцелярия президента оставила заявление депутата без рассмотрения.

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