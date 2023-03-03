Мы должны наконец привлечь Россию к ответственности за ее преступления — президент Латвии 3 марта, 23:58 Эгилс Левитс (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

Президент Латвии Эгилс Левитс призвал мир создать специальный международный трибунал для наказания России за преступление агрессии против Украины.



Об этом он сказал 3 марта на конференции United for Justice во Львове, передает корреспондент NV.



"Украина должна победить и победит. Россия проиграет и будет привлечена к ответственности за преступление агрессии – самое большое преступление в международном праве», - заявил Левитс.

Видео дня

Он также отметил, что молчание международного сообщества и права было бы зеленым светом для каждого диктатора и террориста в мире. И это было бы неверным сигналом.

«У меня также есть опыт латвийца, чья страна пережила оккупацию, убийства, депортации и диктатуру со стороны России в течение 50 лет. Справедливость так и не наступила для наших жертв. Так же, как никогда не пришла для жертв украинского Голодомора. Сегодня мы можем изменить эту ситуацию. Мы должны, наконец, привлечь Россию к ответственности за ее преступления», - сказал президент Латвии.

По его убеждению, ответственность должна быть как для российского руководства, так и для каждого российского солдата, который убивает, насилует, грабит и разрушает.

Левитс отметил, что юридическое сообщество является креативным, и не просто ссылается на существующие механизмы, а создает их. Он привел примеры спецтрибуналы для Руанды, Ливана, бывшей Югославии и Нюрнбергского трибунала. По его убеждению, это говорит о том, что и создание подобного трибунала возможно и для России.

«Все, что сейчас нужно – это политическая воля», – убежден президент Латвии.

3 марта во Львове прошла конференция United for Justice («юридический Рамштайн»), в которой приняли участие представители европейских институций, генеральные прокуроры и министры юстиции разных стран, президент Латвии, вице-премьер правительства Нидерландов, глава МИД Эстонии и другие. Конференция была посвящена восстановлению справедливости для Украины.

2 апреля прокурор МУС Карим Хан сообщил о немедленном начале расследования ситуации в Украине после обращения 39 государств — участников МУС.

Украина призывает создать специальный трибунал для привлечения к ответственности виновных в преступлении российской агрессии против Украины. Создание трибунала поддержали Европарламент и ПАСЕ своими резолюциями.